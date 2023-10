Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: + Nach Unfallfluchten in Herborn und Hüttenberg Zeugen gesucht +

Dillenburg (ots)

--

Herborn: Fußgängerin auf Herkules-Parkplatz angefahren -

Ein aus einer Parkbucht zurücksetzender Pkw erfasste am Freitag (13.10.2023) eine 81-jährige Dillenburgerin mit ihrem Rollator auf dem Parkplatz des Herkules Lebensmittelmarktes in Herborn. Die Dame stürzte und erlitt leichte Verletzungen. Der unbekannte Fahrzeugführer nannte der Fußgängerin anschließend falsche Personalien und entfernte sich. Durch die verletzte Frau können keine näheren Angaben zum Pkw-Fahrer oder dessen Fahrzeug gemacht werden. Die Polizei überprüft derzeit Hinweise, wonach es sich bei dem Unfallverursacher um einen weißen SUV handeln könnte. Zeugen, die am 13.10.2023 in der Zeit zwischen 10:20 Uhr und 10:30 Uhr den Unfall auf dem Herkules-Parkplatz beobachteten, werden gebeten sich mit der Polizeistation Herborn in Verbindung zu setzen. Hinweise können telefonisch unter 02772 47050 gegeben werden. (T.S.)

Hüttenberg: Verkehrsschild beschädigt -

In der Hauptstraße in Hüttenberg/Hochelheim beschädigte ein bislang nicht bekanntes Fahrzeug in Höhe der Einmündung "Alte Gasse" ein Verkehrsschild und flüchtete. Die Beschädigung wurde am Montag (16.10.2023) gegen 13:00 Uhr bei der Polizei angezeigt. Zeugen, die Hinweise zu dem Unfall geben können, werden gebeten, sich unter Tel.: 06441 9180 bei der Polizeistation Wetzlar zu melden. (T.S.)

Guido Rehr, Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill, übermittelt durch news aktuell