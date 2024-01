Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Giengen - Ladendieb nach Flucht festgenommen - Renitent verhielt sich ein 28-Jähriger am Dienstag in Giengen.

Ulm (ots)

Zeugen beobachteten den Mann gegen 21.30 Uhr in einem Supermarkt in der Marktstraße. Aus einem Verkaufsregal nahm er eine bislang unbekannte Menge an Alkohol und versteckte diesen unter seiner Jacke. Im Anschluss ging er an der Kasse vorbei, ohne zu bezahlen. Von Mitarbeitern wurde er daraufhin angesprochen. Der 28-Jährige versuchte sofort zu fliehen. Eine Mitarbeiterin, die noch versuchte den Flüchtenden zu stoppen, wurde von diesem in den rechten Arm gebissen. Sie wurde hierbei leicht verletzt. Der Mann setze im Anschluss seine Flucht fort. Mehrere Polizeistreifen fahndeten nach ihm. Im Bereich der Hähnlestraße konnte dieser entdeckt und vorläufig festgenommen werden. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft und Durchführung von polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann wieder auf freien Fuß gesetzt.

Die Ermittlungen der Polizei Giengen dauern an.

