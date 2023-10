Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Angriffe auf Mann

Nordhausen (ots)

Am Mittwochabend ereigneten sich auf dem Petersberg zwei Auseinandersetzungen. Ein 26-jähriger Mann geriet mit zwei Personengruppen in Streit, welcher in der weiteren Folge in tätliche Auseinandersetzungen gipfelten. Hierbei wurde der 26-Jährige leicht verletzt. Der Inspektionsdienst Nordhausen hat die Ermittlungen wegen zwei gefährlichen Körperverletzungsdelikten aufgenommen, da die Gruppen jeweils gemeinschaftlich auf den Geschädigten einwirkten

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell