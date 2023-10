Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Mast gerät nach Verkehrsunfall ins Wanken

Mühlhausen (ots)

In Folge eines Verkehrsunfalls wurde am Mittwoch Am Felchtaer Bach ein Laternenmast beschädigt. Durch die Kollision drohte der Mast aufgrund der vorherrschenden Witterung umzufallen. Durch Kameraden der Feuerwehr wurde dieser umgelegt, um weitere Gefahren für Passanten zu verhindern. Die Polizei ermittelt derzeit zu einem unerlaubten Entfernen vom Unfallort. Zu dem Verursacherfahrzeug liegen gegenwärtig keine Informationen vor. Die Polizeiinspektion Unstrut-Hainich bittet, dass sich Zeugen des Unfalls bei Telefonisch unter der Telefonnummer 03601/4510 melden.

Aktenzeichen: 0265995

