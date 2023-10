LPI-NDH: Blutige Auseinandersetzung

Nordhausen (ots) - Am Mittwochabend wurden die Kameraden der Feuerwehr in die Grünanlage "Gehege" zwischen der Wallrothstraße und dem Beethovenring gerufen. Gegen 20.45 Uhr kam es zu dem Brand eines Baumes. Dieser konnte schnell abgelöscht werden. Gegenwärtig kann ausgeschlossen werden, dass dem Vegetationsbrand eine Selbstentzündung vorausgeht. Der Inspektionsdienst Nordhausen ermittelt wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung. Rückfragen bitte an: ...

