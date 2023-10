Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zigarettenautomat gesprengt - Täter entkommen

Mühlhausen (ots)

Am Schlotheimer Ring kam es in der vergangenen Nacht zu der Aufsprengung eines Zigarettenautomaten. Gegen 01.00 Uhr hörten Anwohner eine Explosion und informierten die Polizei. Bei der Tatausübung konnten zwei Täter beobachtet werden, wie sie aus dem Automaten Zigaretten und Bargeld entnommen haben und sich in unbekannte Richtung entfernten. Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen konnten die Täter nicht festgestellt werden. Die Polizeiinspektion Unstrut-Hainich hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03601/4510 melden.

Aktenzeichen: 0266256

Bereits am Mittwoch wurde zur Mittagszeit die Manipulation eines Zigarettenautomaten im Goetheweg festgestellt. Unbekannte hatten den Münzauswurf mit Bauschaum befüllt. Vermutlich erhofften sich die Täter so an Bargeld zu kommen. Die Kriminalpolizei ermittelt hierzu.

