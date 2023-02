Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Grafitti-Schmiererei an Friedhofsmauer des jüdischen Friedhofs in 17192 Waren

Waren (ots)

Am 04.02.2023 wurde in der Zeit von 04:00 Uhr - 18:30 Uhr an der Mauer des Jüdischen Friedhofes in der Feldstraße in 17192 Waren durch unbekannte Täter mit schwarzer Farbe die Zahl "192" aufgesprüht. Die Schmiererei hat die Ausmaße von 120 cm x 100 cm. Nach gegenwärtigem Ermittlungsstand ist ein rechtsextremistischer Hintergrund nicht auszuschließen. Die Polizei hat diesbezüglich eine Strafanzeige gegen unbekannte Täter aufgenommen.

In diesem Zusammenhang sucht die Polizei Zeugen der Tat. Wer sachdienliche Hinweise zu den Tätern geben kann, die Tat selbst beobachtet oder verdächtige Personen in der relevanten Zeit in der Nähe des Jüdischen Friedhof wahrgenommen hat, wende sich bitte an das Polizeihauptrevier Waren (Müritz) unter der Telefonnummer: 03991 - 1760, an jede andere Polizeidienststelle oder die Internetwache der Polizei unter www.polizei.mvnet.de .

