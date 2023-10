LPI-NDH: Brennender Baum in Gehege

Mühlhausen (ots) - Am Schlotheimer Ring kam es in der vergangenen Nacht zu der Aufsprengung eines Zigarettenautomaten. Gegen 01.00 Uhr hörten Anwohner eine Explosion und informierten die Polizei. Bei der Tatausübung konnten zwei Täter beobachtet werden, wie sie aus dem Automaten Zigaretten und Bargeld entnommen haben und sich in unbekannte Richtung entfernten. Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen konnten die Täter nicht ...

mehr