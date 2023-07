Feuerwehr Düsseldorf

FW-D: Zeitintensiver Einsatz - Baum auf Fahrbahndraht gestürzt

Düsseldorf (ots)

Düsseldorf, 20.07.2023 23:30 Uhr- Brunnenstraße Düsseldorf Bilk

Am späten Abend kam es auf der Brunnenstraße zu einem arbeitsaufwendigen und zeitintensiven Einsatz der Feuerwehr. Aus noch ungeklärter Ursache sorgte ein umgestürzter Baum für eine Vollsperrung der Brunnenstraße für mehrere Stunden. Ein ca. 20 Meter hoher Baum war gegen eine Hauswand gedrückt worden. Gleichzeitig war auch die Oberleitung der Rheinbahn betroffen. Ein Personenschaden war nicht zu beklagen. Um 23:28 Uhr ging auf der Leitstelle der Feuerwehr Düsseldorf der Anruf ein, dass ein Baum gegen eine Hauswand gestürzt sei. Daraufhin entsende der Disponent Kräfte von der Feuerwache Hüttenstraße, Posenerstraße und Behrenstraße zur Einsatzstelle. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stellte sich heraus, dass ein Baum auf die Oberleitung der Rheinbahn gefallen war und gleichzeitig am gegenüberliegenden Wohnhaus lehnte. Die betroffene Oberleitung musste durch die Rheinbahn geerdet werden, was zu einer Sperrung des Straßenabschnittes führte. Erst dann konnte der Baum unter Einsatz eines Krans in der Mitte gesichert und anschließend die Baumkrone in aufwendiger Sägearbeit abgetragen werden. Dabei kamen zwei Drehleitern zum Einsatz, die Stück für Stück des Baumes abtrugen. Im Rahmen des Einsatzes wurden mehrere PKW abgeschleppt und in Sicherheit gebracht. Auch eine Versorgungsleitung unterhalb des Wurzeltellers musste gesichert werden. Die Feuerwehr wurde bei dem rund sechsstündigen Einsatz durch Mitarbeiter der Rheinbahn und die Polizei unterstützt. Die Feuerwehr Düsseldorf war mit insgesamt 36 Kräften vor Ort. Die Brunnenstraße wurde für die Dauer des Einsatzes komplett gesperrt.

