POL-PDWIL: Radarkontrolle

Bitburg (ots) - Am Dienstag, den 02.05.2023 kam es zwischen 11:00 und 13:35 Uhr zu einem Wohnungseinbruch in der Lerchenstaße in Bitburg-Matzen. Der oder die Täter hebelten eine Terrassentür im rückwärtigen Bereich des Wohnhauses auf und durchsuchten mehrere Schränke und Schubladen in den Zimmern. Die Ermittlungen zum Diebesgut dauern noch an. Zeugen die in dem genannten Zeitraum in diesem Bereich verdächtige ...

mehr