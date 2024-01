Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Verkehrsunfall auf der Montpellierbrücke

Speyerer Straße - PM Nr. 2

Heidelberg (ots)

Gegen 18:14 Uhr ging ein 14-jähriger Jugendlicher - entgegen der Lichtzeichen der Ampelanlage - über die Fußgängerfurt der Montpellierbrücke auf Höhe des Czernyring. Hierbei wurde dieser durch einen in stadtauswärtiger Richtung herannahenden Audi erfasst und schwer, jedoch nicht lebensgefährlich, verletzt. Der Jugendliche wurde zur weiteren Behandlung in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Zur Schadenshöhe am Pkw können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Die durch die Unfallaufnahme bedingten Verkehrsbehinderungen bestehen nicht mehr.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell