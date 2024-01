Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Hoher Sachschaden bei Unfall mit Ferrari; Radlader gestohlen; Nach einer gefährlichen Körperverletzung bittet die Polizei um Hinweise

Hanau und Main-Kinzig-Kreis (ots)

1. Hoher Sachschaden bei Unfall mit Ferrari - A 66 / Gelnhausen

(lei) Zu einem schadensträchtigen Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Ferrari kam es am Donnerstagmorgen auf der Autobahn 66 zwischen den Anschlussstellen Gründau-Lieblos und Gelnhausen-West. Ein 35-Jähriger war mit dem Sportwagen gegen 10.30 Uhr in Richtung Fulda unterwegs, als er kurz nach dem Baustellenbereich aus noch ungeklärter Ursache die Kontrolle verlor und das Heck eines rechts neben ihm fahrenden Sattelzuges touchierte. Durch den Anprall wurde der Wagen vom Typ Spider schließlich in die Mittelleitplanke geschleudert, wo er zum Stillstand kam. Durch umherfliegende Trümmerteile wurde auch ein nachfolgender Mercedes beschädigt. Der 35-Jährige sowie seine 33 Jahre alte Beifahrerin des Sportwagens wurden nach ersten Erkenntnissen nicht verletzt, sie kamen jedoch vorsorglich zum Check in ein Krankenhaus. An dem Ferrari dürfte wirtschaftlicher Totalschaden entstanden sein, den die Beamten auf über 200.000 Euro beziffern. Hinzu kommen noch einige tausend Euro an Schäden an dem Auflieger, der Leitplanke sowie dem Mercedes. Die Fahrbahn Richtung Fulda musste für die Dauer der Unfallaufnahme und Abschleppung des Ferrari teilweise gesperrt werden.

2. Radlader gestohlen - Gründau/Mittel-Gründau

(jm) Diebe stahlen am Dienstagnachmittag einen Radlader von einem Parkplatz in der Berghofstraße. Nach ersten Erkenntnissen war das weiß-orange Fahrzeug vom Typ SKL 831 aufgrund eines Motorschadens auf dem Parkplatz abgestellt und somit auch nicht mehr fahrbereit. Vermutlich wurde in der Zeit zwischen 15.15 und 19 Uhr der defekte Radlader auf ein Fahrzeug verladen und anschließend abtransportiert. Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise zum Diebstahl und dem Verbleib des Arbeitsfahrzeuges unter der Rufnummer 06181 100-123.

3. Nach einer gefährlichen Körperverletzung bittet die Polizei um Hinweise - Bad Soden-Salmünster

(jm) Die Polizei bittet um Hinweise zu einem Vorfall, der sich am frühen Donnerstagmorgen in der Frankfurter Straße in Höhe der 50er-Hausnummern zugetragen hat. Nach ersten Erkenntnissen kam es kurz vor 0.30 Uhr auf der Straße zu Streitigkeiten zwischen einem 25 Jahre alten Mann sowie einem Unbekannten, die beide zuvor eine dortige Feier besucht hatten. Anschließend wollte der 25-Jährige, nach seinen Angaben, zum Auto und die Feierlichkeiten verlassen, als der Unbekannte ihn unvermittelt packte. Zwei weitere Personen sollen hinzugekommen sein und den Geschädigten körperlich angegangen haben. Ein vorbeikommender Zeuge beruhigte offenbar die Situation, sodass der Angegriffene zu seinem Fahrzeug flüchten und wegfahren konnte. Der Zeuge alarmierte daraufhin die Polizei. Vor Ort konnten die Beamten offenbar keine Beteiligten mehr antreffen. Der 25-Jährige fuhr zunächst davon und meldete sich anschließend bei der Polizei, die nun wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ermittelt. Der 25-Jährige wurde bei dem Vorfall im Gesicht sowie an der Hand verletzt und klagte über Schmerzen im Rippenbereich. Die Täter im Alter von 25 bis 40 Jahren trugen alle ein weißes Hemd. Einer hatte eine dunkelblaue Hose sowie eine dunkelblaue Anzugsweste an. Ein weiterer trug eine dunkelblaue Hose und einen braunen Strickpullover. Der dritte war mit einer hellbraunen Anzugshose sowie mit einer grau braun gestreiften Krawatte bekleidet. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 06052 9148-0 bei der Wache in Bad Orb zu melden.

Offenbach, 04.01.2024, Pressestelle, Thomas Leipold

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell