Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Einbrecher nahmen Opferstock mit; Diebe stahlen Kompletträder von einem Neuwagen

Stadt und Kreis Offenbach (ots)

1. Einbrecher nahmen Opferstock mit - Rodgau/Jügesheim

(jm) Unbekannte brachen in der Nacht zum Mittwoch in eine Kirche in der Vordergasse ein und erbeuteten einen Opferstock mit Bargeld. Zwischen Dienstag, 20 Uhr und Mittwoch, 7 Uhr, machten sich die Täter zunächst an den Seiteneingängen zu schaffen, an denen sie jedoch scheiterten. Im Anschluss hebelten sie die Haupteingangstür auf und gelangten ins Innere des Gebäudes. Die Eindringlinge nahmen den Opferstock, bei dem es sich ersten Angaben zufolge um eine Metallkiste mit schwerem Betonsockel handeln soll, samt Inhalt mit. Der Sachschaden wird auf 1.500 Euro geschätzt. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise geben können, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

2. Diebe stahlen Kompletträder von einem Neuwagen - Rödermark/Ober-Roden

(jm) Diebe waren am verlängertem Wochenende in der Carl-Zeiss-Straße auf dem Gelände eines Autohauses zugange: Zwischen Samstag, 13.15 Uhr und Dienstag, 13.30 Uhr, gelangten die Täter auf das Firmengrundstück, bockten den Neuwagen zunächst auf und montierten anschließend die vier Räder ab. Der Wert der Kompletträder liegt bei etlichen tausend Euro. Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise unter der Rufnummer 069 8098-1234.

Offenbach, 03.01.2024, Pressestelle, Thomas Leipold

