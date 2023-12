POL-PDPS: Herabfallende Gebäudeteile in der Bergstraße

Pirmasens (ots) - Am 22.12.2023, gegen 09:30 Uhr, wurde ein umherirrendes Reh auf dem Parkplatz gegenüber des Schwimmbads "Plub" in Pirmasens gemeldet. Das Reh konnte durch einen Mitarbeiter des Forstamts Westrich und den eingesetzten Beamten gestellt, eingefangen und dann an einer sicheren Stelle wieder in die Freiheit entlassen werden. |pips Kontaktdaten für Presseanfragen: Polizeiinspektion Pirmasens Telefonnummer 06331/5200 pipirmasens@polizei.rlp.de oder ...

