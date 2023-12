Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Junge Frau kollidiert mit ihrem PKW mit mehreren Bäumen

Eppenbrunn (ots)

Am 22.12.2023, gegen 20:00 Uhr, befuhr eine 18-jährige Frau aus dem Kreis Südwestpfalz mit ihrem Auto die K6 vom Hochstellerhof kommend in Fahrtrichtung Eppenbrunn. In einer Linkskurve kam sie, vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit, nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit mehreren Bäumen. Durch den Verkehrsunfall wurde die Fahrerin glücklicherweise nur leicht verletzt. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 10000EUR. Zur Verkehrssicherung wurde die Straßenmeisterei Dahn hinzugezogen. |pips

