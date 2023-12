Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Zweibrücken - Sachbeschädigung an Fahrzeug

Polizeiinspektion Zweibrücken (ots)

Zeit: 22.12.2023, 08:45 Uhr - 22.12.2023, 09:45 Uhr Ort: Zweibrücken, Eckstraße 25 SV: Im genannten Zeitraum kam es zu einer Sachbeschädigung an einem grauen Audi Q2. Das Fahrzeug stand geparkt in einer Einfahrt, als es durch einen noch unbekannten Täter, vermutlich mit einem spitzen Gegenstand, beschädigt wurde. An beiden Türen der Beifahrerseite konnte ein tiefer Lackkratzer festgestellt werden. Die Schadenshöhe an dem Audi beläuft sich auf ca.2000 Euro.

Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de) sucht Zeugen der Sachbeschädigung. |pizw

