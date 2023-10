Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt-Lipperode- Verkehrsunfallflucht

Lippstadt (ots)

Am 14. Oktober kam es gegen 17 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht in der Bismarckstraße. Eine 47-jährige Frau aus Lippstadt befuhr mit ihrem weißen Audi die Bismarckstraße in Richtung Norden. In Höhe der Hausnummer fünf kam es zu einem Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden schwarzen SUV mit dem Kennzeichenfragment "MK" (Märkischer Kreis). Der Fahrzeugführer hielt sein Fahrzeug kurz an, entfernte sich jedoch von der Unfallstelle, ohne sich weiter um eine Schadensregulierung gekümmert zu haben. Der Audi wurde im Bereich der linken Fahrzeugseite beschädigt. Der Fahrer des SUV kann wie folgt beschrieben werden: Etwa 60 Jahre alt, schwarz-graue Haare. Zeugen, die Hinweise zu der Verkehrsunfallflucht geben können, melden sich bitte unter der Telefonnummer 02941-9100 bei der Polizei.(dk)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell