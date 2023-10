POL-SO: Hakenkreuz an Hauswand - Zeugen gesucht

Soest (ots) - Mit einem Oldtimer-Truck lädt die Polizei in Soest zu einem Kaffee und Gesprächen in lockerer Atmosphäre ein. Am kommenden Donnerstag, 19.10.2023 in der Zeit von 10:00-16:00 Uhr steht die Polizei Soest auf dem nördlichen Petri Kirchhof für Ihre Fragen zur Verfügung. Ob Hinweise, Sorgen und Nöte oder einfach nur plaudern bei einem Kaffee, Tee, Kakao oder Milchschaum, die Polizei freut sich in jedem ...

