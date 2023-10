POL-SO: Einbruch

Wickede (ots) - Am Samstag, 14.10.2023, gegen 20:40 Uhr wurde in der Christian-Liebrecht-Straße in Wickede eine Israel Flagge aufgefunden. Ein 54-jähriger Autofahrer hatte diese auf der Straße liegend entdeckt. Im Laufe der Ermittlungen konnte am Sonntag, 15.10.2023 durch den Hausmeister des Rathauses Wickede festgestellt werden, dass diese Fahne vom Fahnenmast am Rathaus entwendet wurde. Hinweise zu dem oder die ...

