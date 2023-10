Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Möhnesee - Motorradfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Möhnesee (ots)

Am Samstag (14.10.) gegen 13:00 Uhr war ein 83-jähriger Mann aus Soest mit seinem Pkw KIA auf dem Berlingser Weg in nördliche Richtung unterwegs und beabsichtigte, den Haarweg in Fahrtrichtung Berlingsen zu überqueren. Nachdem er an der Haltelinie kurz gestoppt hatte, setzte er die Fahrt fort und fuhr in den Kreuzungsbereich ein. Dabei übersah er einen 57-jähriger Mann aus Welver, der mit seinem Kraftrad Aprilia in Richtung Ense fuhr. Dieser versuchte noch auszuweichen, konnte eine Kollision mit de Pkw aber nicht mehr verhindern. Er stürzte auf die Fahrbahn und verletzte sich dabei schwer. Es folgte der rettungsdienstliche Transport in ein Krankenhaus. Es entstand ein geschätzter Gesamtsachschaden in Höhe von etwa 20.000 Euro. (sn)

