Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Möhnesee-Delecke - Zwei Personen bei Kranunfall tödlich verletzt

Möhnesee-Delecke (ots)

Am heutigen Samstag wurden an einem Einfamilienhaus in der Straße Am Sonnenhang Renovierungsarbeiten durchgeführt. Um die Arbeiten durchführen zu können war ein Teleskoplader auf der Wiese im Garten des Hauses aufgestellt. Zwei 29-jährige Männer befanden sich zusammen in dem Arbeitskorb des Teleskopladers, als dieser plötzlich umstürzte. Beide Männer wurden dabei aus dem Arbeitskorb geschleudert und erlitten tödliche Verletzungen. Trotz versuchter Reanimation verstarben beide Personen am Unfallort. Der Fahrer des Teleskopladers blieb unverletzt. (bs)

