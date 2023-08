Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: 10 Verstöße bei Geschwindigkeitsmessungen am Dienstag in der Goethestraße im Rahmen der europäischen Geschwindigkeitskontrollwoche

Mannheim (ots)

Am Dienstag wurden durch den Verkehrsdienst Mannheim Geschwindigkeitskontrollen in der Goethestraße in Fahrtrichtung Friedrichsring durchgeführt. Die Messung erfolgte innerhalb geschlossener Ortschaften. Die erlaubte Höchstgeschwindigkeit beträgt an der Messörtlichkeit 30 km/h (zeitlich beschränkt von 22-06 Uhr). Bei den Messungen ergaben sich in der Zeit von 05:05 Uhr und 05:55 Uhr insgesamt 10 Verstöße aufgrund überhöhter Geschwindigkeit. Zwei der Fahrzeuglenker bzw. Fahrzeuglenkerinnen müssen mit einem Fahrverbot rechnen. Ein Fahrer bzw. eine Fahrerin war mit gemessenen 99 km/h deutlich zu schnell unterwegs.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell