POL-OF: Einbruch: Wer kann Hinweise geben?; Mann wurde zu Boden geschlagen

1. Einbruch: Wer kann Hinweise geben? - Steinau an der Straße

(jm) Einbrecher waren in der Silvesternacht in ein Zweifamilienhaus in der Straße "Katzenbrücke" eingedrungen. Zwischen Sonntag, 17 Uhr und Montagmorgen, 2 Uhr, brachen die Täter ein Fenster auf und gelangten ins Innere des Hauses. Anschließend durchwühlten sie Schränke und Schubladen. Ob die Täter Beute machten, steht derzeit noch nicht fest. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 06181 100-123 zu melden.

2. Mann wurde zu Boden geschlagen - Schlüchtern

(jm) Die Polizei sucht Zeugen einer gefährlichen Körperverletzung, die sich am späten Montagabend in der Straße "Amtsberg" ereignet hat. Gegen 22.50 Uhr war ein 27-jähriger Fußgänger unterwegs, als er plötzlich aus bislang unbekannten Gründen von vier Männern zu Boden geschlagen wurde. Als ein Zeuge dem Opfer zur Hilfe eilte, flüchteten die Angreifer, die im Alter von 16 bis 18 Jahren gewesen sein sollen. Einer trug eine weiße Mütze. Die Polizei bittet um weitere Hinweise unter der Rufnummer 06661 9610-0.

