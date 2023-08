Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall auf der B 327, Morbach Ergänzung zur Unfallsofortmeldung der Polizei Morbach vom 13.08.23 Dank an die Ersthelfer, Zeugenaufruf

Morbach (ots)

Wie wir bereits berichteten, ereignete sich am 13.08.23 gegen 14.36 Uhr auf der B 327 bei Morbach ein Verkehrsunfall mit mehreren lebensbedrohlich verletzten Personen. Zum Zustand der teils schwerstverletzten Personen können aktuell keine weiteren Angaben gemacht werden. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an, ein Gutachter ist eingeschaltet. Beim Eintreffen der Polizeibeamten am Unfallort konnten diese feststellen, dass die verletzten Personen bereits durch Ersthelfer versorgt wurden. Die Polizei Morbach möchte sich auf diesem Weg bei allen Ersthelfern, die nicht alle namentlich bekannt sind, für die Einleitung lebenserhaltender Maßnahmen, die Betreuung der Verletzten bedanken. Für uns ist das ein positives Beispiel tatkräftigen Handelns in einer Krisensituation das Anerkennung verdient. Wir bitten darüber hinaus darum, dass sich Unfallzeugen mit der Polizei Morbach in Verbindung setzen.

