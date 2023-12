Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Schwerpunktkontrolle++Alkoholisiert gefahren++Eine Leichtverletzte nach Unfall+

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

+Schwerpunktkontrolle+ Verden. Am Montagmorgen führten Beamte der Polizeiinspektion Verden/Osterholz eine Schwerpunktkontrolle im Bereich der Lindhooper Straße durch. Im Fokus standen Drogen- und Alkoholkontrollen. Es ging nicht ausschließlich um die Verfolgung möglicher Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten, sondern vielmehr darum, eine präventive Wirkung bei den Verkehrsteilnehmern zu erzielen. Die Verkehrsunfallstatistiken der vergangenen Jahre zeigen, dass u. a. das Fahren unter dem Einfluss von Alkohol und/oder Betäubungsmitteln eine der Hauptunfallursachen ist.

Am Ende der Kontrolle hatten die Beamten aus verschiedenen Bereichen insgesamt 140 Fahrzeuge kontrolliert. Bei drei Fahrern entstand der Verdacht, dass diese unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln oder Alkohol standen. Zweimal musste eine Blutprobe entnommen werden. Eine Person führte am Kontrollort einen Atemalkoholtest durch. Neben der Fahrtüchtigkeit wurden auch die Fahrzeuge durch die Beamten überprüft. Ein Transporter war ohne Zulassung unterwegs und bei zwei Pkw stellten die Beamten Änderungen an den Fahrzeugen fest, sodass die Betriebserlaubnis erloschen war.

LANDKREIS OSTERHOLZ

+Alkoholisiert gefahren+ Worpswede. Beamte der Polizei Osterholz kontrollierten in der Osterweder Straße am Dienstagnachmittag einen 56 Jahre alten Fahrer eines Opel. Sie stellten fest, dass dieser unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein Atemalkoholtest ergab eine Wert von 1,55 Promille. Dem 56-Jährige wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Er hat nun mit einem Strafverfahren zu rechnen.

+Eine Leichtverletzte nach Unfall+ Ritterhude. Am Dienstagnachmittag kam es auf der K37 im Höhe der Anschlussstelle auf die A27 zu einem Verkehrsunfall. Eine Person verletzte sich leicht. Eine 45-jährige Skoda Fahrerin befuhr die Straße Heidkamp in Richtung Ihlpohler Heerstraße und wollte auf die A27 abbiegen. Eine 57-jährige Fahrerin eines Seat war auf der K37 in die Gegenrichtung unterwegs. Die 45-Jährige stieß beim Abbiegen gegen den Pkw der 57-Jährigen. Bei dem Unfall verletzte sich die 47-Jährige leicht. Sie kam mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus. Der Sachschaden wird auf 6.000 Euro beziffert.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell