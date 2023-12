POL-VER: +Diebstahl aus Garage++In Fachgeschäft eingebrochen++Einbruch in Wohnhaus++Unter Alkohol unterwegs++Unfall mit Radfahrer++Ladendieb verfolgt++Unter Alkohol gefahren++Unfall mit Verletzten+

Polizeiinspektion Verden / Osterholz

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

+Diebstahl aus Garage+ Verden. In der Nacht von Sonntag auf Montag, von 22 bis 07 Uhr, kam es in der Kolbergstraße zu einem Einbruch in eine Garage. Die bislang unbekannten Täter öffneten unter Gewaltanwendung das Tor zur Garage und entwendeten Werkzeug und ein Radio, sowie ein E-Bike. Im Anschluss flüchteten die Täter unerkannt. Zeugen, die etwas Verdächtiges bemerkt oder Hinweise haben, werden gebeten sich bei der Polizei Verden unter 04231-8060 zu melden.

+In Fachgeschäft eingebrochen+ Verden. Am Wochenende kam es von Freitag 16 Uhr bis Montag 07.30 Uhr zu einem Einbruch in der Eitzer Straße. Über eine Seitentür verschafften sich die bislang unbekannten Täter Zugang in das Fachgeschäft. Sie entwendeten Bargeld. Die Täter flüchteten unerkannt. Hinweise oder verdächtigte Beobachtungen in dem Zeitraum, können der Polizei Verden unter 04231-8060 mitgeteilt werden.

+Einbruch in Wohnhaus+ Verden. In der Zeit von Freitag 14 Uhr bis Montag 19 Uhr brachen in der Straße Im Jerusalem unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus ein. Im rückwertigen Bereich öffneten sie mit Gewalt eine Terrassentür. Im weiteren Verlauf durchsuchten sie alle Räumlichkeiten und entwendeten mitunter Schmuck und Uhren. Im Anschluss entfernten sie sich unerkannt über den rückwertigen Bereich. Zeugen werden gebeten, Hinweise oder verdächtige Beobachtungen, der Polizei Verden unter 04231-8060 mitzuteilen.

+Unter Alkohol und ohne Führerschein unterwegs+ Langwedel. Mittwochnachmittag fiel Beamte der Polizei Langwedel in der Straße Am Bullergraben ein Transporter auf. Bei der anschließenden Kontrolle des 35-jährigen Fahrers stellten sie bei ihm eine Atemalkoholkonzentration von 1,2 Promille fest. Zudem stand er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln und war nicht mehr im Besitz eines Führerscheins. Für das Strafverfahren wurde dem 35-Jährigen eine Blutprobe entnommen.

+Unfall mit Radfahrer+ Verden. Montagmorgen ereignete sich in der Max-Plank-Straße ein Verkehrsunfall bei sich eine Person leicht verletzte. Ein 61-jähriger Fahrer eines Seat beabsichtigte aus dem Kreisverkehr auszufahren. Ein 27-jähriger Fahrradfahrer querte die Fahrbahn und der Seat stieß mit ihm zusammen. Der 27-Jährige verletzte sich leicht. Er kam mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden wird auf 1800 Euro geschätzt.

LANDKREIS OSTERHOLZ

+Ladendieb verfolgt+ Lilienthal. Am Montagmittag entwendete ein 40 Jahre alter Beschuldigter mehrere Flaschen Alkohol aus einem Geschäft in der Falkenberger Landstraße. Mitarbeiter des Geschäftes beobachteten ihn dabei. Sie informierten die Polizei und verfolgten ihn bis zum Eintreffen der Beamten. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass gegen den Beschuldigten ein Haftbefehl vorlag. Nachdem er das Diebesgut an die Beamten ausgehändigt hatte, wurde er in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

+Unter Alkohol gefahren+ Hambergen. Am Montagmittag kontrollierten Beamte der Polizei Hambergen im Ziegeleiweg einen 34-jährigen Fahrer eines Piaggio. Bei der Kontrolle konnte durch sie Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein Atemalkoholtest bei dem 34-Jährigen ergab einen Wert von 1,85 Promille. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet, dafür wurde ihm eine Blutprobe entnommen.

+Unfall mit Verletzten+ Schwanewede. Montagmorgen, gegen 07:30 Uhr, ereignete sich auf einem Feldweg im Friedwald Bremer Schweiz ein Verkehrsunfall mit sechs Verletzten, eine Person wurde schwerverletzt. Ein 38-jähriger Fahrer eines Citroen und ein 26-jähriger Fahrer eines Mercedes kamen sich auf einem Feldweg entgegen. Der 38-Jährige blendete mit seinem Fernlicht den 26-Jährigen, sodass dieser von der Fahrbahn abkam. Er führ über eine Böschung und kam nach mehreren Metern im Seitenraum zum Stehen. Bei dem Unfall wurden vier Mitfahrer in dem Mercedes und der 26-jähirge Fahrer leicht verletzt. Ein weiterer Mitfahrer verletzte sich schwer.

+Auf Kreisel gefahren+ Hambergen. Am Montag kam es gegen 17 Uhr auf der Bremer Straße zu einem Verkehrsunfall. Verletzt wurde dabei niemand. Ein 43 Jahre alter Fahrer eines Ford befuhr die Straße in Richtung Wallhöfen und übersah den dort befindlichen Kreisverkehrs. Der Ford kam in Mitten des Kreisels zum Stehen. Ein Abschlepper musste den Ford bergen. Der Sachschaden wird auf 6.000 Euro beziffert.

