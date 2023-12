POL-VER: Pressemeldung vom 09.12.2023

Landkreis Verden (ots) - Langwedel. Am Dienstagnachmittag, um 16.20 Uhr, kam es in der Großen Straße auf dem Parkplatz der Sparkasse zu einem Überfall auf eine 20-Jährige. Nach derzeitigem Ermittlungsstand sind an der Tat zwei 21-jährige Beschuldigte beteiligt gewesen. Diese konnten am Mittwoch bereits festgenommen werden. Ersten Informationen zufolge wollte das 20-jährige Opfer in der Sparkasse die Einnahmen einer ...

