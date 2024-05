Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Dinklage - Einbruchdiebstahl

Am Sonntag, 05. Mai 2024, in der Zeit von 14:30 Uhr bis 19:30 Uhr verschafften sich unbekannte Täter Zutritt zu einem Wohnhaus im Rebhuhnweg und durchsuchten das gesamte Wohnhaus. Angaben zum Diebesgut können derzeit nicht gemacht werden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441/943-0) entgegen.

Dinklage - Fahren unter Alkoholeinfluss / Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Sonntag, 05. Mai 2024, gegen 21:15 Uhr befuhr ein 29-jähriger Mann aus Dinklage mit seinem Pkw die Königsberger Straße, obwohl er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Ein vor Ort durchgeführter Test ergab zudem eine Alkoholbeeinflussung von 1,60 Promille. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt, eine Blutprobe wurde entnommen.

Vechta - Verkehrsunfallflucht

Am Freitag, 03. Mai 2024, in der Zeit von 09:45 Uhr bis 10:00 Uhr beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer den geparkten Pkw einer 81-jährigen Frau aus Visbek. Diese hatte ihren Pkw, einen Ford EcoSport, auf einem Parkplatz an der Gutenbergstraße abgestellt. Der Schaden wurde auf 2.500,00 Euro geschätzt. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441/943-0) entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell