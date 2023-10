Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Babenhausen-Hergershausen: Fahrzeuge beschädigt

Wer kann Hinweise geben?

Babenhausen-Hergershausen (ots)

Nach derzeitigem Kenntnisstand beschädigten bislang Unbekannte am Montag (16.10.) zwischen 14:00 und 15:30 Uhr einen BMW und einen Volkswagen, die in der Odenwaldstraße geparkt waren. Insgesamt beläuft sich der Schaden nach ersten Schätzungen auf circa 9.000 Euro. Wer Hinweise auf die auf die Tat oder die bislang unbekannten Tatverdächtigen geben kann, wird gebeten, sich mit dem Kriminalkommissariat 41 in Dieburg in Verbindung zu setzen (Tel.: 06071 / 9656-0).

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell