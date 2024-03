POL-GÜ: Bedrohung per WhatsApp führt zu Wohnungsdurchsuchung - mehrere Waffen beschlagnahmt

Güstrow/ Bad Doberan (ots) - Am Wochenende kam es zu einem Einbruch in ein Firmengebäude in Wendelstorf in der Gemeinde Bastorf. Bislang unbekannte Täter verschafften sich in der Zeit von Samstag 14:00 Uhr bis Sonntagabend 19:45 Uhr gewaltsam Zutritt zu Geschäftsräumen einer Firma in der Kühlungsborner ...

mehr