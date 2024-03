Polizeiinspektion Güstrow

POL-GÜ: Hindernisse auf B110 verursachen zwei Verkehrsunfälle bei Gnoien

Güstrow/ Gnoien (ots)

Am Samstagabend gegen 22 Uhr befuhr ein 67-jähriger Deutscher die B110 aus Gnoien kommend in Fahrtrichtung Lühburg als auf der Fahrbahn plötzlich das Fußstück einer Straßenbarke auf der Fahrbahn lag. Aufgrund der Dunkelheit konnte der 67-Jährige nicht mehr rechtzeitig bremsen, überfuhr das Hindernis und konnte mit Mühe das Fahrzeug auf der Straße halten, um im Anschluss zum Stehen zu kommen. Der Ford wurde durch das Überfahren des Hindernisses so schwer beschädigt, dass er nicht mehr fahrbereit war. Der Sachschaden beläuft sich in diesem Fall auf etwa 3000 EUR.

Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde der Streckenverlauf nach weiteren Hindernissen abgeprüft. Dabei wurde etwa 600 Meter weiter ein 30-jähriger Deutscher festgestellt, der gegen 22:15 Uhr ebenfalls über ein Hindernis fuhr und dessen BMW in der Folge auch nicht mehr fahrbereit war. In diesem Fall lag jedoch ein etwa 15 kg schwerer Feldstein mittig auf der Fahrbahn. Der Sachschaden an dem BMW wird auf etwa 200EUR geschätzt.

Alle Unfallbeteiligten blieben unverletzt. Da nicht ausgeschlossen werden kann, dass die Hindernisse absichtlich auf die Fahrbahn platziert wurden, ermittelt die Kriminalpolizei in Teterow nun wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr gegen bislang unbekannte Täter.

Original-Content von: Polizeiinspektion Güstrow, übermittelt durch news aktuell