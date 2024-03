Polizeiinspektion Güstrow

POL-GÜ: Einbrüche in Wendelstorf und Heiligendamm- die Kriminalpolizei in Bad Doberan ermittelt

Güstrow/ Bad Doberan (ots)

Am Wochenende kam es zu einem Einbruch in ein Firmengebäude in Wendelstorf in der Gemeinde Bastorf. Bislang unbekannte Täter verschafften sich in der Zeit von Samstag 14:00 Uhr bis Sonntagabend 19:45 Uhr gewaltsam Zutritt zu Geschäftsräumen einer Firma in der Kühlungsborner Straße. Angaben zu möglichem Stehlgut können zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht gemacht werden. Jedoch entstand ein Sachschaden von etwa 10.000EUR.

In der gleichen Nacht brachen unbekannte Täter wieder in eine Kühlungsborner Straße ein, jedoch nun in ein Restaurant in Heiligendamm. Die Tatzeit kann in diesem Fall zwischen 21:00 Uhr und 02:49 Uhr eingegrenzt werden. Nach bisherigem Ermittlungsstand erbeuteten die Einbrecher hier die Tageseinnahmen in Höhe von über 1000EUR. Der Kriminaldauerdienst hat die Spurensicherung am Tatort übernommen.

Die Kriminalpolizei in Bad Doberan ermittelt nun in beiden Fällen wegen des besonders schweren Fall des Diebstahls und prüft auch mögliche Zusammenhänge.

Die Polizei bittet Zeugen, die Beobachtungen zur Tatzeit im Bereich des Tatortes gemacht haben oder Hinweise zu den Tatverdächtigen geben können, sich an die Polizei zu wenden. Hinweise nimmt die Polizei in Bad Doberan unter der Rufnummer 038203 - 56224, die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

