Polizeiinspektion Güstrow

POL-GÜ: 50.000 Euro Sachschaden nach Wohnungsbrand in Krakow am See

Krakow am See (ots)

Beamte der Polizei Güstrow befanden sich am Morgen des 11.03.2024 in Krakow am See im Einsatz, da zuvor durch die integrierte Rettungsleitstelle des Landkreises Rostock ein Wohnungsbrand mitgeteilt wurde.

Laut gegenwärtigem Stand der Erkenntnisse wurden die Einsatzkräfte der Feuerwehr gegen 07:45 Uhr aufgrund eines in der Dachgeschosswohnung des Mehrfamilienhauses auslösenden Rauchmelders alarmiert. Bei Eintreffen der Rettungskräfte kam es bereits zu einer starken Rauchentwicklung aus dem Inneren der betroffenen Wohnung. Da der Wohnungsnutzer nicht zugegen war, verschafften sich die Einsatzkräfte gewaltsam Zutritt, um die Brandausweitung zu bekämpfen.

Nach Abschluss des Löscheinsatzes sowie einer ersten Begutachtung scheint als Brandursache ein auf einem eingeschalteten Herd abgestellter Toaster in Frage zu kommen. Die hier eingeleiteten Ermittlungen wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung wurden bereits durch die Kriminalpolizei Güstrow übernommen.

Zum jetzigen Zeitpunkt wird der entstandene Sachschaden auf mindestens 50.000 Euro geschätzt. Inwieweit die betroffene Wohnung oder gar andere Wohneinheiten des Mehrfamilienhauses aufgrund des Brandes eingeschränkt nutzbar sind ist gegenwärtig nicht bekannt.

