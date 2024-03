Polizeiinspektion Güstrow

POL-GÜ: Sekundenschlaf führt zu Verkehrsunfall auf der BAB 19

Güstrow/ Dummerstorf (ots)

Am Mittwochnachmittag kam es gegen 13:50 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der BAB 19 infolge von Sekundenschlaf. Ein 74-jähriger Deutscher befuhr zu diesem Zeitpunkt die BAB 19 auf dem rechten Fahrstreifen in Fahrtrichtung Rostock als er auf Höhe der Anschlussstelle Güstrow Süd aufgrund von Sekundenschlaf langsam nach rechts von der Fahrbahn abkam und mit der dortigen Außenschutzplanke kollidierte. In der Folge drehte sich der Mercedes des 74-jährigen Thüringers und blieb quer im rechten Fahrstreifen stehen.

Durch den Unfall verletzte sich die 73-jährige Beifahrerin, ebenfalls Deutsche, leicht und wurde für die weitere Behandlung mit einem Rettungswagen in das KMG Klinikum nach Güstrow verbracht.

Unmittelbar nach dem Verkehrsunfall fuhr ein 39-jähriger Ukrainer mit seinem LKW an der Unfallstelle vorbei und überfuhr Trümmerteile des verunfallten Fahrzeuges. Aufgrund eines Reifenschadens kam der LKW dann etwa 200 Meter hinter der Unfallstelle zum Stehen.

Während der Unfallaufnahme und Bergungsmaßnahmen blieb der rechte Fahrstreifen sowie die Abfahrt der Anschlussstelle Güstrow zeitweise gesperrt. Infolge der Rettungsmaßnahmen kam auch ein Rettungshubschrauber am Unfallort zum Einsatz, weshalb die BAB 19 in Fahrtrichtung Rostock sogar kurzzeitig vollgesperrt werden musste.

Gegen den 74-Jährigen wird nun wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs in Verbindung mit fahrlässiger Körperverletzung ermittelt. Der Führerschein des Unfallverursachers wurde beschlagnahmt. Durch den Verkehrsunfall entstand ein Sachschaden von über 13.000EUR.

