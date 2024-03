Polizeiinspektion Güstrow

POL-GÜ: Alkoholisierter Fahrzeugführer verursacht Auffahrunfall auf BAB 19

Güstrow/ Dummerstorf (ots)

Am Dienstagnachmittag kam es gegen 13:30 Uhr zu einem Auffahrunfall aufgrund von Alkoholkonsum auf der BAB 19 zwischen den Anschlussstellen Kavelstorf und Laage.

Ein 58-jähriger Deutscher befuhr mit seinem Skoda die BAB 19 in Fahrtrichtung Berlin als er zwischen den Autobahnrastplätzen Zarnow und Weitendorf auf die linke Fahrspur wechselte, um einen LKW zu überholen. Ein hinter dem Skoda fahrender 33-jähriger Deutscher setzte mit seinem VW ebenfalls zum Überholen des LKW an und fuhr auf den Skoda auf, als dieser schon auf Höher der Fahrerkabine des LKW war. Durch den Zusammenstoß entstand an beiden Fahrzeugen ein Schaden von insgesamt 6000EUR. Verletzt wurde keiner der beteiligten Personen. Während der Verkehrsunfallaufnahme zeigte sich der 33-Jährige sehr unkooperativ den Einsatzbeamten gegenüber und beleidigte diese zudem. Weiterhin wurde bei ihm ein Atemalkoholwert von 2,04 Promille festgestellt. Im Fahrzeug des Mannes wurden daraufhin diverse geleerte Alkoholika aufgefunden. Der aus Hessen stammende Mann gab später noch an, dass er zudem regelmäßig u.a. Schmerzmittel einnehme. Im Anschluss wurde eine Blutprobenentnahme realisiert und der Führerschein des 33-Jährigen beschlagnahmt. Gegen ihn wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs sowie Beleidigung ermittelt. Aufgrund der Fahruntüchtigkeit des Unfallverursachers musste dessen Wagen am Unfallort abgeschleppt werden.

