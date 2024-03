Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Polizei beendet Drogenhandel - 36-Jähriger in U-Haft

Mönchengladbach (ots)

Die Polizei Mönchengladbach hat am Montag, 4. März, einen 36-Jährigen wegen Drogenhandels mit Waffe vorläufig festgenommen. Ein Haftrichter erließ am Mittwoch, 5. März, Untersuchungshaftbefehl gegen ihn. Der 36-Jährige steht im Verdacht einen schwunghaften Drogenhandel betrieben zu haben.

Bei der richterlich angeordneten Durchsuchung der Wohnung des 36-Jährigen an der Windthorststraße stellte die Polizei Betäubungsmittel in nicht geringer Menge sicher. Unter anderem Marihuana, Haschisch, Amphetamin, MDMA, Kokain und über 300 Tabletten Ecstasy. In seiner Wohnung befand sich außerdem in unmittelbarer Nähe zu den Drogen ein griffbereit liegender Teleskopschlagstock. Die Beamten stellten zusätzlich ein Messer und eine Gas-/Druckluftpistole sicher.

Der 36-Jährige ist unter anderem wegen Betäubungsmitteldelikten bereits polizeilich in Erscheinung getreten. Ihm droht eine Mindestfreiheitsstrafe von fünf Jahren wegen Drogenhandel mit Waffe. (JL)

