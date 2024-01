Feuerwehr Bremerhaven

FW Bremerhaven: Feuer überrascht Bewohner in einem Mehrfamilienhaus in Lehe

Bremerhaven (ots)

Um 04:27 Uhr am heutigen Freitagmorgen alarmierte die Feuerwehr- und Rettungsleitstelle in Bremerhaven den ersten Löschzug der Berufsfeuerwehr zu einem gemeldeten Wohnungsbrand in die Wilhelm-Busch-Straße im Stadtteil Lehe. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte schlugen bereits Flammen aus einem geborstenen Fenster einer Praxis im Erdgeschoss des dreigeschossigen Mehfamilienhauses. Drei Personen hatten zu diesem Zeitpunkt das Gebäude bereits verlassen wurden von den Kollegen der Ortspolizeibehörde betreut. Sie berichteten der Einsatzleitung, dass der Treppenraum durch starke Verrauchung nicht nutzbar wäre und sich noch weitere Personen im Gebäude befinden würden. Umgehend wurde mehrere Feuerwehrtrupps unter Atemschutz zur Personenrettung eingesetzt und die Brandbekämpfung im Erdgeschoss eingeleitet. Parallel dazu wurden durch den bremerhavener Rettungsdienst und den Notarzt die bereits in Sicherheit befindlichen Personen untersucht und versorgt, zudem wurden weitere Rettungskräfte nachgefordert. Drei weitere Personen konnten durch die Einsatzkräfte unter zu Hilfenahme von Drehleiter und Fluchtrettungsmasken aus den darüberliegenden Wohnungen gerettet werden. Nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst wurden alle sechs Bewohner zur weiteren Beobachtung in bremerhavener Kliniken transportiert. Da es sich um ein Gebäude mit Holzbalkendecken handelt halten die Nachlöscharbeiten an, um Glutnester in der Decke über dem Brandraum auszuschließen. Durch die starke Rauchausbreitung innerhalb des Gebäudes sind die Wohnungen vorerst nicht bewohnbar, die Polizei hat die Brandursachenermittlungen aufgenommen. Unterstützt wurde die bremerhavener Berufsfeuerwehr durch die ehrenamtlichen Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Lehe, der Johaniter Unfallhilfe, dem Roten Kreuz und dem Malteser Hilfsdienst. Über Brandursache und Schadenshöhe können derzeit keine Aussagen getroffen werden.

Original-Content von: Feuerwehr Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell