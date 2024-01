Feuerwehr Bremerhaven

FW Bremerhaven: Feuerwehr bringt Frau in Sicherheit

Bremerhaven (ots)

Einsatzkräfte der Feuerwehr Bremerhaven haben heute (18. Januar 2024) eine Frau aus einer leicht verrauchten Wohnung in Sicherheit gebracht. Gegen 21.30 Uhr wurde die Feuerwehr durch die Integrierte Regionalleitstelle Unterweser-Elbe zu einem ausgelösten Rauchmelder in einem Mehrfamilienhaus in der Hartwigstraße alarmiert. Eine Nachbarin hatte zuvor das Auslösen eines Rauchmelders wahrgenommen und daraufhin den Notruf gewählt. Nachdem die Einsatzkräfte der Feuerwehr die Wohnungstür im Erdgeschoss öffneten, wurde unverzüglich die Mieterin der Wohnung in Sicherheit gebracht. In der Küche brannte Essen auf dem Herd. Die Bewohnerin blieb unverletzt. Insgesamt waren der erste Löschzug und ein Rettungswagen der Feuerwehr Bremerhaven sowie die Polizei am Einsatz beteiligt.

