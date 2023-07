POL-HRO: Löschung der Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem 14-jährigen Mädchen in Rosock

Rostock (ots) - Dank eines Zeugenhinweises haben Polizisten in den frühen Abendstunden des gestrigen Dienstags eine alkoholisierte Autofahrerin in Elmenhorst gestoppt. Gegen 18:15 Uhr beobachtete ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer in der Hamburger Straße die unsichere Fahrweise einer VW-Fahrerin. Hierbei fuhr diese in Schlangenlinien, touchierte mehrfach den Bordstein und kollidierte beinahe mit dem Gegenverkehr. Der ...

mehr