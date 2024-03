POL-MG: Nach Zeugenhinweis: Polizei stellt Motorraddiebe auf frischer Tat

Mönchengladbach (ots) - Unbekannte haben am Montag, 4. März, um 23.50 Uhr an der Mittelstraße im Stadtteil Schmölderpark auf einem öffentlichen Parkplatz nahe der Dahlener Straße ein geparktes Auto in Brand gesetzt. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung. An dem dunkelblauen Ford Ka entstand ein hoher Schaden. Zeugen berichteten, dass kurz nach dem Ausbruch des Feuers zwei oder drei Männer vom Tatort in Richtung ...

