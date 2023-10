Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Ölbronn-Dürrn - Unter Alkoholeinfluss Leitpfosten und Verkehrszeichen beschädigt

Ölbronn (ots)

Auf dem Weg zur Wohnanschrift beschädigte eine betrunkene Fahrzeuglenkerin Leitpfosten und ein Verkehrszeichen.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen kam am Samstag, nach 22 Uhr, eine VW-Lenkerin auf dem Nachhauseweg in Richtung Ölbronn-Dürrn mehrfach nach rechts von der Fahrspur ab. Hierbei beschädigte sie mit dem PKW zwei Leitpfosten und ein Verkehrszeichen. An der Wohnanschrift konnte die Frau einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Auf Grund des deutlichen Alkoholgeruchs wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt mit einem Ergebnis von ca. 1,8 Promille. In einem nahegelegenen Krankenhaus erfolgte die Blutentnahme und der Führerschein wurde einbehalten. Der Gesamtschaden wird auf 3000 Euro geschätzt.

Benjamin Koch, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell