Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Maßnahmen fortwährend gestört - In Gewahrsam genommen

Lahr (ots)

Fortwährende Störungen bei einer Sachverhaltsaufnahme in der Friedhofstraße haben einem 35 Jahre alten Mann nun ein eigenes Strafverfahren wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte eingebracht. Ohne an dem Ausgangsvorfall beteiligt zu sein, mischte sich der 35-Jährige am Donnerstagabend stetig in die polizeilichen Maßnahmen ein, ignorierte einen gegen ihn ausgesprochenen Platzverweis und wurde verbal ausfällig. Der mit knapp drei Promille unter Alkoholeinfluss stehende Mann wurde daher von Beamten des Polizeireviers Lahr in Gewahrsam genommen, dem er sich zur Wehr setzte und Widerstand leistete. Ihm wurden letztlich die Handschließen angelegt und zum örtlichen Polizeirevier verbracht. Ein Richter ordnete die Ausnüchterung bis am nächsten Morgen an. Verletzt wurde niemand.

