Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Wiernsheim - Einbruch in drei Firmengebäude; Polizei sucht Zeugen

Wiernsheim (ots)

Eingebrochen worden ist in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in drei Firmengebäude im Ortsteil Pinache.

Nach bisherigem Kenntnisstand drangen die noch unbekannten Täter in ein Firmengebäude in der Straße Im Steinbühl ein. Im Inneren wurde eine Türe gewaltsam geöffnet und eine niedrige vierstellige Bargeldsumme aus einer Geldkassette entwendet. Ein Zeuge nahm gegen 02:30 Uhr zwei Personen auf dem betreffenden Gelände wahr, welche fluchtartig den Bereich verließen. Im Zuge der Ermittlungen wurde bekannt, dass der/die Täter im rückwärtigen Bereich des Gebäudes das Büro einer gesonderten Firma aufsuchten und eine Tür gewaltsam aufbrachen. Derzeit wird geprüft ob Diebesgut erlangt wurde.

Des Weiteren wurde seitens der Täterschaft in ein Firmengebäude in der Straße Im Rivoir eingebrochen. Über eine Scheibe in einem Garagentor verschaffte man sich zutritt und öffnete Gewaltsam eine Türe. Aus einer Geldkassette wurde ein mittlerer dreistelliger Betrag entwendet.

Der Polizeiposten in Niefern-Öschelbronn hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten sich unter der Rufnummer 07233 3399 bei dem Polizeiposten oder dem Polizeirevier Mühlacker unter 07041 96930 zu melden.

Benjamin Koch, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell