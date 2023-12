Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 231218.2 Stördorf: Autofahrer in Schlangenlinien unterwegs mit 1,54 Promille

Stördorf (ots)

Am Sonntag um 0:06 Uhr meldete ein Anrufer einen Autofahrer, der in Schlangenlinien den Honigfleth befuhr. Nachdem dieser beinahe gegen die Mittelinsel fuhr, setzte er seinen Weg nach Wilster in den Steindamm fort und parkte das Fahrzeug am Klosterhof. Polizeibeamte kontrollierten den Fahrer, einen 28jährigen Wilsteraner. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,54 Promille. Es erfolgte die Entnahme einer Blutprobe und die vorläufige Beschlagnahme des Führerscheines. Den Fahrer erwartet nun ein Verfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs infolge des Genusses alkoholischer Getränke.

