POL-IZ: 231218.2 Heiligenstedten: Einbruch in Einfamilienhaus

Lohe-Rickelshof (ots) - Am Donnerstag haben Einbrecher drei Einfamilienhäuser in Lohe-Rickelshof heimgesucht. Sie erbeuteten unter anderem Bargeld, die Polizei sucht nun nach Zeugen. Vermutlich in den späten Nachmittags- oder in den frühen Abendstunden suchten Diebe im Schutz der Dunkelheit drei Grundstücke im Bruno-Nielsen-Ring, im Neuen Heimweg und in der Rudolf-Junge-Straße auf. Sie drangen über ein Fenster ...

