POL-NOM: Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz

Northeim (ots) - Moringen OT Fredelsloh, Am Hainberg, Dienstag, 12.03.2024, 21.30 Uhr bis Mittwoch, 13.03.2024, 09.00 Uhr FREDELSLOH (Wol) - Stoßfänger beschädigt. Im Zeitraum von Dienstag ca. 21.30 Uhr bis Mittwoch ca. 09.00 Uhr hat eine unbekannte Person einen Pkw in Fredelsloh beschädigt. Der Pkw VW war in der Straße "Am Hainberg" abgestellt und wurde mit einem spitzen Gegenstand am Stoßfänger beschädigt. Durch die unbekannte Person wurde das Wort "DOOF" ...

mehr