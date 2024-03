POL-NOM: Pkw ohne Haftpflichtversicherung unterwegs

Northeim (ots) - Northeim, Bahnhofstraße, Donnerstag, 14.03.2024, 03.00 Uhr NORTHEIM (Wol) - Über 1,2 Promille gepustet. Am Donnerstag gegen 03.00 Uhr führte die Polizei Northeim in der Bahnhofstraße in Northeim eine allgemeine Verkehrskontrolle eines Pkw durch. Bei der Kontrolle des 55-jährigen Fahrzeugführers konnte Atemalkoholgeruch festgestellt werden. Der 55-Jährige gab zudem an gegen 22.00 Uhr zwei Flaschen Bier getrunken zu haben. Bei einem freiwillig ...

