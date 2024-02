POL-KN: (Konstanz) Unfallflucht auf der Riedstraße - blauen Hyundai i10 auf dem Parkplatz des Edeka angefahren (28.02.2024)

Oberndorf am Neckar, Beffendorf, Lkr. Rottweil (ots) - Bei einem Verkehrsunfall, der sich am Mittwoch, gegen 16.15 Uhr, an der Einmündung der Hochmössinger Straße auf die Schramberger Straße in Beffendorf ereignet hat, ist Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro entstanden. Ein 37-Jähriger wollte mit einem Audi Q5 von der Hochmössinger Straße auf die ...

mehr