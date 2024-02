Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Oberndorf am Neckar, Beffendorf, Lkr. Rottweil) Unfall fordert 10.000 Euro Schaden

Oberndorf am Neckar, Beffendorf, Lkr. Rottweil (ots)

Bei einem Verkehrsunfall, der sich am Mittwoch, gegen 16.15 Uhr, an der Einmündung der Hochmössinger Straße auf die Schramberger Straße in Beffendorf ereignet hat, ist Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro entstanden. Ein 37-Jähriger wollte mit einem Audi Q5 von der Hochmössinger Straße auf die bevorrechtigte Schramberger Straße abbiegen. Hierbei kam es zur Kollision mit einem Seat Leon, dessen 21-jährige Fahrerin zuvor von der Bösinger Straße auf die Schramberger Straße abgebogen war und dieser in Richtung Waldmössingen folgte. Personen kamen bei dem Unfall nicht zu Schaden. Vorsorglich war eine Rettungswagenbesatzung zu der Unfallstelle gefahren, musste jedoch nicht tätig werden. Beide Wagen mussten abgeschleppt werden.

