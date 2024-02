Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell, Lkr. Konstanz) Unbekannter bedroht 18-Jährige - Polizei sucht Zeugen (28.02.2024)

Radolfzell (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einer Bedrohung, die sich am Mittwochvormittag auf dem Bahnhofplatz ereignet hat. Gegen 10 Uhr lief eine 18 Jahre junge Frau von der (westlichen) Innenstadt in Richtung Bahnhofplatz/ZOB. Dabei fiel ihr bereits ein unbekannter Mann auf, der sie verfolgte. Als die 18-Jährige sich am ZOB schließlich auf eine Bank setzte, setzte sich der Fremde zunächst ebenfalls auf eine Bank einer danebenliegenden Haltestelle und starrte sie auffällig an. Plötzlich stand der Mann auf, ging auf die junge Frau zu, packte sie an der Kleidung und beleidigte und bedrohte sie mehrfach. Nachdem die 18-Jährige daraufhin zu schreien begann, ließ der Unbekannte von ihr ab und ging zurück zur Haltestelle an der er zuvor wartete, ehe er in einem unbeobachteten Moment verschwand.

Zu dem unbekannten Mann liegt der Polizei folgende Personenbeschreibung vor: etwa 30 Jahre alt, ungefähr 170 Zentimeter groß, schwarze, kurze Haare, Dreitagebart. Er trug grüne Jeans, evtl. eine schwarze Jacke und schwarze Sportschuhe.

Der Polizeiposten Gaienhofen hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, oder Hinweise auf die Identität des Unbekannten geben können, sich unter der Tel. 07735 97100, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell